Rettungswesen leidet unter horrenden Sprit-Preisen

Wer stark auf fahrbaren Untersatz angewiesen ist, dem macht die Spritpreis-Teuerung der vergangenen Monate besonders zu schaffen. Mit ihren täglich dringend notwendigen Ausfahrten sind auch die Rettungsorganisationen betroffen. Bleiben die Preise an den Tankstellen so hoch, müssen sie eklatante Mehrkosten in Kauf nehmen. „Wir rechnen mit einer Erhöhung von 80 Prozent gegenüber dem derzeit budgetierten Betrag“, heißt es auf Anfrage beim oberösterreichischem Arbeiter-Samariter-Bund (ASB).