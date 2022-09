Nach Großbrand: Schlachthof öffnet wieder

Zur Erinnerung: In der Nacht auf den 4. September kam es am Betriebsgelände der Firma Alpenrind in Bergheim zu einem Großbrand. 120 Feuerwehrleute waren im Einsatz, kämpften stundenlang gegen den Rauch und die Flammen. Einen zunächst befürchteten Austritt von giftigem Ammoniak konnte man verhindern. Verletzt wurde niemand. Die Behörden mussten 400 Tonnen Fleisch vernichten. Vieles deutete auf Brandstiftung hin. Zwei Tage nach dem Feuer legte sich Ermittler Walter Kittl fest: Es war Brandstiftung. Wenige Tage später verhaftete die Polizei einen Sicherheitsmann. Der 36-Jährige gestand laut „Krone“-Informationen in der Tatnacht in einer Halle leicht brennbare Materialien angezündet zu haben. Über sein Motiv machte er bislang keine Angaben. Der Mann sitzt in Untersuchungshaft. Die Ermittlungen dauern an.