Rätselhafter OMV-Unfall kostet bereits 240 Mio. €

Dass im Zuge von Wartungsarbeiten am 3. Juni die große Destillationsanlage für Diesel in der Raffinerie Schwechat stark beschädigt wurde, hat weitreichende Folgen. Seither kann die OMV statt 200.000 Fass Öl am Tag nur ein Fünftel davon verarbeiten, Diesel-Treibstoff ist dadurch zeitweilig speziell in Ostösterreich knapp. Außerdem müssen Autofahrer an den Zapfsäulen erstmals seit Langem mehr dafür zahlen als für Superbenzin.