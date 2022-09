OMV-Raffinerie: Vollbetrieb ab 1. Oktoberhälfte

Bei einem Unfall in der OMV-Raffinerie in Schwechat wurde Anfang Juni die Hauptdestillationsanlage beschädigt. Seither läuft die Produktion nur mit rund einem Fünftel der Kapazität. Um Österreich mit Sprit und Diesel zu versorgen, musste die Regierung einen Teil der strategischen Reserven freigeben und auch aus dem Ausland Treibstoffe zukaufen. Nun ist bekannt geworden, dass die schwierigen Reparaturarbeiten im Oktober beendet sein werden. In der zweiten Monatshälfte wird laut Unternehmenschef Alfred Stern die Produktion wieder hochgefahren.