Todesdrama um Leon (6): Vater sah vor Attacke Mann

Jahrelang begleitete die „Tiroler Krone“ den kleinen Leon (6) aus Waidring, der am Syngap-Syndrom litt - einem seltenen Gendefekt. Am Sonntag, dem 28. August, fand sein junges Leben ein jähes Ende: Er ertrank in der Kitzbüheler Ache, nachdem sein Papa im Bereich der Redford-Promenade in St. Johann von einem nach wie vor unbekannten Täter bewusstlos geschlagen und ausgeraubt wurde.