Totes Kind (6) in Fluss: Kriminalpolizei ermittelt

Schreckliche Tragödie im Tiroler Unterland: Sonntagfrüh wurde in St. Johann (Bezirk Kitzbühel) im Zuge einer Suchaktion ein totes Kind (6) in der Kitzbüheler Ache gefunden. Die Hintergründe sind derzeit noch völlig unklar. Das Landeskriminalamt Tirol ist vor Ort. Brisant: Zuvor war der Vater des Buben in der Nähe bewusstlos entdeckt worden.