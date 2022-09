Mehr als nur ein Lauf rund um den Wolfgangsee

Heuer ist der Start schon am Vortag, 15. Oktober, mit dem „1. Walk the Lake“: eine Runde um den See (27 km) - ohne Druck und Zeitnehmung. „Wir empfehlen zu Mittag und am Nachmittag eine Einkehr in die an der Strecke liegenden Gasthäuser und Cafés. Die Walker sollen die Landschaft genießen und entspannt wieder in St. Gilgen ankommen“, so Organisator Franz Sperrer. Auf www.kronevorteilswelt.at gibt’s dafür jetzt 20% Ermäßigung! Zweites Highlight an diesem Tag: der Kids-Bewerb in Strobl entlang der schönen Seepromenade.