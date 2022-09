Tirol: Heuer über 500 tote und vermisste Schafe

Fünf weibliche Wölfe in Tirol nachgewiesen

Von den insgesamt 17 Wölfen wurden 14 erstmals in Österreich erfasst - im gesamten letzten Jahr waren es 14 Individuen. Bis auf ein Tier aus dem Norden stammen alle aus der italienischen Population, fünf von ihnen sind weiblich. Ein weiterer Wolf, der für Risse im Oberland verantwortlich ist, ist in der Schweiz besendert und dürfte laut letzten Daten nun Richtung Osten wandern. Bislang konnten heuer auch zwei Bären in Tirol genetisch bestätigt werden. Beide haben sich auch 2021 schon in Tirol aufgehalten. Bei zwei Bären-Verdachtsfällen im Unterland und in Osttirol liegen noch keine Ergebnisse vor. Auch im Außerfern gibt es Hinweise auf einen Bären.