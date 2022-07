„Problemwolf“ in Tirol: Bescheid für Abschuss da

Nachdem am Montag die Entnahme des Wolfs mit der Kennzeichnung „158 MATK“ vonseiten des Fachkuratoriums empfohlen worden war und die Tiroler Landesregierung am nächsten Tag die entsprechende Gefährdungsverordnung beschlossen hatte, liegt nun der von der zuständigen Fachabteilung ausgearbeitete Bescheid vor. Die Abschussgenehmigung gilt demnach bis 31. Oktober. Der Bescheid ergeht an Jagdausübungsberechtigte in 39 Jagdteilgebieten.