Zu wenig gelüftet! Nun droht ein Jahr Haft

Fahrlässige Körperverletzung

„Daher wurde ein Strafantrag wegen fahrlässiger Körperverletzung eingebracht“, so Markus Kitz von der Staatsanwaltschaft Klagenfurt. Da es keine Verletzten gab, liegt der Strafrahmen bei bis zu einem Jahr - damit wird am Bezirksgericht in Wolfsberg verhandelt.