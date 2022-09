Apple-Chef Cook feierte „gmiadlich“ auf der Wiesn

Apple wird seine Hardware- und Software-Entwicklung in München in den kommenden Monaten und Jahren weiter ausbauen. Das kündigte Konzernchef Tim Cook am Mittwoch in der bayerischen Landeshauptstadt an. „Seit der ersten Einstellung eines Ingenieurs im Jahr 2015 hat sich München zum größten Entwicklungsstandort von Apple in Europa entwickelt“, sagte Cook, der sich zuvor mit einer Maß Bier in der Hand am Oktoberfest gezeigt hatte.