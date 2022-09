Wind der Heli-Rotorblätter warf Steirerin um

Wie die Polizei am Mittwoch mitteilte, passierte der Unfall bereits am Samstag in Langenwang, wo ein Sicherheitstag der Einsatzorganisationen stattfand. Als gegen 12 Uhr der Polizeihubschrauber im abgesperrten Bereich zur Landung ansetzte, dürfte eine 66-jährige Zuschauerin aus dem Bezirk Bruck-Mürzzuschlag aufgrund des starken Windes des Rotors das Gleichgewicht verloren haben.