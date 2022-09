Explosion in Toilette - Mädchen schwer verletzt

Die Explosion hatte sich gegen 18 Uhr in der öffentlichen Toilette in dem Wohn- und Geschäftshaus, in dem auch die Touristeninformation untergebracht ist, ereignet. Bei dem historischen Bau handelt es sich um ein Patrizierhaus aus der Spätrenaissance. Die schwer verletzten Mädchen im Alter von zwölf und 13 Jahren sowie eine verletzte 51-Jährige wurden in ein Krankenhaus gebracht.