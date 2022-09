„Reicht nicht“: Bürgermeister kritisieren Land

Wahlkampfzuckerl oder echte Entlastung?

Halleins Bürgermeister Alexander Stangassinger (SPÖ) wird da noch deutlicher „Diese Zahlungen sind nur ein Wahlkampfzuckerl“, sagt er. Er rechnet vor: „Von den 10 Millionen Euro würden wir pro Jahr rund 320.000 Euro bekommen. Alleine die Energiekosten steigen für unsere Gemeinde allerdings um 600.000 Euro jährlich.“ Kurz gesagt: „Man müsste an die 10 Millionen noch eine weitere Null anhängen, damit sich das ausgehen könnte.“ Ein gigantischer Betrag, den die öffentliche Hand wohl nicht stemmen könnte. „Der Umbau der Salzburger Festspielstätten soll 335 Millionen Euro kosten. In Zeiten wie diesem muss man Prioritäten setzen“, hält Stangassinger dagegen. Und: „Die Millionen vom Land kommen aus dem Gemeindeausgleichsfonds. Das ist also Geld, dass uns Gemeinden sowieso zusteht.“