Auch Tierheime leiden unter Spendenschwund

Explodierende Energiepreise und ein starker Rückgang bei den Geld- und Sachenspenden: Die Tierretter in Oberösterreich machen sich aktuell (wie berichtet) massive Sorgen, wissen oft nicht, wie sie den Winter überstehen sollen. „Unsere Spenden haben sich halbiert, die Kosten haben sich verdreifacht“, so Willy Schnebel von der Tierrettung Oberösterreich. Aber auch die Tierheime haben zu kämpfen. „Die Spendenbereitschaft ist merklich gesunken“, erzählt Karin Binder vom Tierheim in Freistadt.