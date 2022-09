Stefan holt WM-Bronze bei der Pflüger-WM

Stefan Steiner zeigte bei der WM in Irland keine Nervosität und konnte schon am erste Bewerbstag auf der Stoppelfläche einen sensationellen dritten Platz erreichen. Am zweiten Tag schaffte er es beim Bewerb „Grasland“ mit einem starken 9. Rang wieder in die Top 10. Bei der Gesamtwertung, in die beide Ergebnisse einfließen, konnte er somit guten 9. Platz erringen. Er wird nun, nach drei Wochen Irland-Aufenthalt, in seiner Heimatgemeinde mit einem offiziellen Empfang willkommen geheißen.