Juniors bejubelten zum Heimauftakt Overtime-Erfolg

Erster Auftritt vor den eigenen Fans und der erste Sieg. Die RB Juniors bezwangen in der Alps Hockey League Gröden mit 2:1 nach Verlängerung. Maier brachte die Salzburger im ersten Drittel in Führung. Erst im dritten Abschnitt hörten die 80 Zuschauer in der Eisarena erneut die Torsirene. McGowan erzielte in einer Zwei-Mann-Überzahl - Schreiner und Predan saßen auf der Strafbank - den Ausgleich für die Gäste aus Südtirol.