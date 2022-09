Junge Frauen spähen die PIN-Codes von Senioren aus

Fünfstelliger Schaden

Eines der Opfer war ein 67-Jähriger aus Regau, der von den Frauen Ende August in einem Lebensmittelmarkt in Vöcklabruck ausgetrickst worden war und 3700 Euro verloren hat. Weitere Geschädigte gab es in Wels, Linz, Pregarten, Gmunden, Vorchdorf, St. Georgen/A. und Dornbirn. Der Schaden beträgt mehr als 20.000 €. Von beiden Täterinnen existieren nun Fahndungsfotos. Die Polizei bittet um sachdienliche Hinweise.