Mähdrescher schlitzt Dach bei fahrendem Auto auf

Die 73-Jährige aus Moosbach bei Mauerkirchen lenkte ihr Auto am Freitag gegen 13.20 Uhr auf der Mauerkirchener Landesstraße (B142) von Weng kommend Richtung Moosbach. Bei einer Kreuzung in der Ortschaft Dietraching wollte ein 77-Jähriger aus Weng mit seinem Mähdrescher die B142 überqueren, um zu einem Maisfeld auf der anderen Straßenseite zu kommen. Seine Tochter (40) hatte die Kreuzung bereits mit dem Vorausfahrzeug überquert und wartete am gegenüberliegenden Güterweg auf den Vater.