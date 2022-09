Conny Bischofberger: Freiheit

In Tirol tritt bei den morgigen Wahlen eine Partei landesweit an, die das große Wort sogar in ihrem Namen trägt. Die Spitzenkandidatin preist ihr Wahlprogramm als „Angebot für Freiheit, Gerechtigkeit und Sicherheit“ an. Und sagt, dass diese essenziellen Bedürfnisse in den vergangenen Jahren „gröblich missachtet, gekauft, gebrochen und gebogen“ worden seien. Unseren Kindern sei während der Pandemie großes Unrecht angetan worden, man habe ihnen ihre Kindheit und Jugend gestohlen.