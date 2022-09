„Rettungswesen ist vor 20 Jahren stehen geblieben“

Die interne Unzufriedenheit beim Roten Kreuz Oberösterreich mit der (mangelhaften) Qualität in der Notfallversorgung dürfte riesig sein. Erneut traf ein anonymer Brief in der „Krone“-Redaktion ein – diesmal stammt er von einem Leitstellendisponenten. Dieser enthält bedenkliche Kritikpunkte: „Wir in der Leitstelle müssen mit einem System arbeiten, welches erst vor einigen Jahren ,modernisiert‘ wurde.“ In Oberösterreich gebe es weder eine systematische Abfrage noch eine Ausrückeordnung wie sie in Niederösterreich, Tirol oder Wien längt Standard sei.