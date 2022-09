Ein grüner König auf dem britischen Thron

Die erste große Rede zum Thema Umweltschutz hielt Charles im Jahr 1970. Seitdem habe er „das Bewusstsein für alle Aspekte der Umwelt geschärft“, sagte Bob Ward vom britischen Grantham Research Institute on Climate Change and the Environment der Nachrichtenagentur AFP. In vielerlei Hinsicht sei der neue König dem öffentlichen und politischen Bewusstsein in diesem Bereich voraus gewesen.