Leichtfried: Eingriff in Energiemarkt nötig

Der stellvertretende Klubobmann der SPÖ Jörg Leichtfried übt scharfe Kritik an den Anti-Teuerungsmaßnahmen der schwarz-grünen Regierung. Die Einmalzahlungen „wenn sie überhaupt funktionieren, sind natürliche keine Hilfe. Was wirklich hilft, ist, in den Markt einzugreifen“. Außerdem käme die Hilfe zu spät, es müsse dringend etwas unternommen werden: „Es kann eine große Katastrophe auf uns zu kommen.“