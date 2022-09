Österreichs einziger Schachprofi ist Kärntner

Einziger Schachprofi Österreichs

Mittlerweile lebt der Maria Saaler in Graz. „Im Schach kann man gleichzeitig in mehreren Nationen für jeweils einen Verein antreten. Ich hab’ schon in neun Ländern gespielt: Tschechien, Spanien, Frankreich, Bosnien, Ungarn, Deutschland, Norwegen, Slowenien und Österreich. Der 34-Jährige ist der einzige Schach-Profi Österreichs. “Ich spiele 100 Partien im Jahr, kann davon leben."