Gesundheitsgefahr bei Plastik-Recycling in Türkei

Die wohlhabendsten Länder Europas schickten ihren Müll in die Türkei, so Shennum: „Die EU und einzelne exportierende Länder sollten die Verantwortung für ihren eigenen Kunststoffabfall übernehmen, den Export von Kunststoff in die Türkei beenden und die Menge an Kunststoff, die sie produzieren und verbrauchen, reduzieren.“ Das türkische Umweltministerium äußerte sich bisher nicht zu dem Thema.