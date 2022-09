Wer am Ende für alles zahlen wird

Für Wohnen und Energie geben die ärmeren Haushalte in Österreich über ein Drittel ihres Einkommens aus. Zählt man noch Nahrungsmittel dazu, ist man etwa bei der Hälfte. So weit die nüchterne Bilanz aus der Statistik. Man kann sich leicht ausmalen, wie sich die in diesen Bereichen zweistelligen Verteuerungen auf das Leben der Menschen auswirken.