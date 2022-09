Home-Office hat Verhalten verändert

Die Umfrage „Wie geht es uns im Homeoffice“ wurde repräsentativ quer durch Europa durchgeführt, vom in München ansässigen Telekommunikationsanbieter Nfon. Das Ergebnis zeigt neue Verhaltensweisen durch die Arbeitssituation zu Hause auf, die zunächst widersprüchlich erscheinen. In Österreich nutzten 25% „die Chance im Home-Office sich auch gesünder zu ernähren“, so Thorsten Wehner, Sprecher der Nfon AG im Interview mit Carsten-Pieter Zimmermann auf krone.tv. Die Mehrheit der Befragten habe das Home-Office als positive Erfahrung wahrgenommen, doch das ging nicht allen so.