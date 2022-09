Russische Popdiva kritisiert Krieg und erntet Zorn

„Feixen und klugscheißen“

Das Echo, das auf diese harte Kritik an der russischen Invasion folgte, war groß. Zornig und spöttisch reagierte Waleri Fadejew, der Leiter der Menschenrechtskommission des russischen Präsidenten. „Diese Dichterlinge, Harlekine und Gaukler brauchen bloß eine Möglichkeit zu singen und zu tanzen, zu feixen und vulgär klugzuscheißen“, kommentierte er auf der offiziellen Website seiner Institution die Forderung nach Wien. Mit seiner Formulierung spielte er auf „Harlekino“ an, eins der bekanntesten Lieder Pugatschowas. Auch der kremlnahe russische Rapsänger Timati zog über den angeblich fehlenden Patriotismus der Sängerin her.