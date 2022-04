Russische Emigranten: „Als Verräter gebrandmarkt“

Ein Exil-Russe, der jetzt in Österreich lebt, sprach mit krone.at - er will anonym bleiben. Er ist mit zahlreichen Freunden und Bekannten in Moskau in Kontakt. Die meisten sind westlich orientiert und lehnen wie er Putins „Spezialoperation“ ab. Gutsituiert, sind sie auch nicht so sehr von den wirtschaftlichen Sanktionen des Westens betroffen. In den nächsten Monaten werde sich die Lage aber verschärfen und die Wirkungen der Strafmaßnahmen wirklich spürbar sein, befürchtet er. „Das Schlimmste kommt sicher noch“, ist der Mann überzeugt.