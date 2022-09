Separatisten verurteilten zwei OSZE-Mitarbeiter

Ein Gericht in der russisch besetzten Ostukraine hat zwei Ex-Mitarbeiter der Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) zu 13 Jahren Haft verurteilt. Sie sollen Informationen über das Militärpersonal und die Ausrüstung von Luhansk an die US-Regierung weitergegeben haben, erklärten die Behörden der von Russland unterstützten selbsternannten Volksrepublik. Die Organisation spricht hingegen von erfundenen Anschuldigungen.