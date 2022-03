Ukraine: Letzte OSZE-Beobachter verlassen das Land

Die vorübergehende Evakuierung aller internationalen OSZE-Beobachter in der Ukraine ist nahezu abgeschlossen. Das teilte die Organisation für Sicherheit und Zusammenarbeit in Europa (OSZE) in einem am Sonntagabend veröffentlichten Bericht mit. Die letzte verbliebene Gruppe - der Leiter und das Führungsteam - würden nun das von Russland angegriffene Land verlassen.