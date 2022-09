Gesuchter wollte Polizisten über den Haufen fahren

Der 48-jährige Tscheche wollte in der Nacht zum Sonntag „hinter Freistadt“ über die Grenze in seine Heimat fahren, als ihn Polizisten aufhalten wollten. Denn nach seinem Wagen war schon gefahndet worden, er war in Linz in einen Unfall mit Fahrerflucht verwickelt gewesen.