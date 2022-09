Seidl kommt nicht zur Weltpremiere von „Sparta“

„Der erste Impuls, nach San Sebastián (Ort des Filmfestivals, Anm.) zu kommen, war, den Film, an dem mein Team und ich so viele Jahre gearbeitet haben, nicht allein zu lassen. Mir wurde jedoch klar, dass meine Anwesenheit bei der Premiere die Rezeption des Films überschatten könnte (...)“, sagte der 69-Jährige. Zugleich bedankte er sich am Samstagmorgen bei Festivaldirektor José Luis Rebordinos, der trotz des Drucks der Medien und der großen Turbulenzen zu „Sparta“ gestanden sei. Das bedeute Seidl viel.