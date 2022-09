ÖSV-Lady freut die Rückkehr ihres Killerinstinkts

Kein Start in Sölden

Trotz der Fortschritte ist ein Antreten beim Weltcupauftakt am 22. Oktober in Sölden kein Thema. „Würde ich dort starten, wäre der Verletztenstatus weg“, erklärt die Head-Pilotin. Darum ist derzeit der Riesentorlauf in Killington (US) am 26. November als Saisoneinstieg angepeilt.