ÖSV-Dame kehrt an ihre zwei Schicksalsorte zurück

Ende letzter Woche war es soweit: Zum ersten Mal seit ihrem Sturz am 27. September 2018, bei dem sie sich ihr linkes Schien- und Wadenbein gebrochen hatte, zog Elisabeth Kappaurer am Allalingletscher oberhalb von Saas-Fee (Sz) wieder ihre Skier an. Die Rückkehr ins Wallis war für die Bezauerin, die davor noch im Elba-Urlaub Kraft getankt hatte, kein Problem. „Ich habe natürlich Erinnerungen an den Tag“, erklärt die 27-Jährige, die in den letzten Tagen mit der ÖSV-Trainingsgruppe von Gruppencoach Charly an der Technik feilte. „Allerdings sind die trotz der schweren Verletzung von damals nicht so negativ.“