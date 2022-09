Massengrab in ukrainischer Stadt Isjum gefunden

„Russland hinterlässt überall Tod und muss dafür verantwortlich gemacht werden“, sagte der ukrainische Präsident Wolodymyr Selenskyj am Donnerstagabend in seiner täglichen Videoansprache. Details zu dem Massengrab in Isjum nannte er dabei noch nicht. Isjum ist einer der wichtigsten Stützpunkte der Besatzer und konnte laut sozialen Medien erst kürzlich von der ukrainischen Armee zurückerobert werden.