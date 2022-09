Herrmann: „Viele haben mit Politik abgeschlossen“

Die politischen Wirren der letzten Zeit lassen immer mehr Menschen frustriert zurück. Oftmals bestehe der Eindruck, „die da oben“ würden es sich richten, jeder agiere nur zum eigenen Vorteil. Typischer Fall: die weit auseinanderklaffenden Statements rund um die Wien-Energie. Da bescheinigen erst am Donnerstag mehrere Wirtschaftsprüfer, dass bei den Börsengeschäften mehr oder weniger alles richtig gelaufen ist und keine Hinweise auf Spekulationsgeschäfte vorliegen. Erst tags zuvor hatte die Wirtschafts- und Korruptionsstaatsanwaltschaft mitgeteilt, dass ein Ermittlungsverfahren gegen die Wien Energie eingeleitet werde. „Viele verstehen das nicht mehr und haben aus derartigen Gründen mit dem politischen System abgeschlossen. Bei manchen schlägt der Frust auch in Aggression um“, so der geschäftsführende Chefredakteur der Kronen Zeitung, Klaus Herrmann, in „Nachgefragt“ mit Gerhard Koller.