Mann (41) schlägt und würgt Freundin bei Streit

Ein Streit in einer Wiener Wohnung am Sonntagmorgen endete mit Gewalt: Ein 41-Jähriger soll seine Lebensgefährtin attackiert und einen Freund mit einem Messer bedroht haben – die Polizei rückte samt Hundestaffel an. Auch das Opfer sollte bei den Behörden vorstellig werden – allerdings wegen anderer Delikte.