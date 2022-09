Marco Pogo startet Wahlkampftour in Kärnten

Auf der Hebebühne eines weißen Lastwagens am Neuen Platz in Klagenfurt hielt Dominik Wlazny seine Ansprache an die Kärntner. Seine Wahlkampfthemen arbeitete er mal ernster, mal nicht so ernst ab. Zum Thema Würde des Amtes sagte er: „Ich weiß, wie man am Tisch mit Messer und Gabel isst und ich habe sogar einen Tanzkurs besucht. Außerdem kann man Bundespräsident nicht studieren“, so der Amts-Anwärter.