Streit bei Bauprojekten um jeden Zentimeter

Verstöße meldepflichtig

Die Forderung der SPÖ nach rascher Aufklärung richtet sich an die Stadtgemeinde, konkret direkt an Ortschef Thomas Steiner (ÖVP). „Der Bürgermeister ist Baubehörde erster Instanz. Verstöße gegen Baupläne muss er umgehend melden, sonst macht er sich selbst strafbar“, merkte Günter Kovacs von der SPÖ an.