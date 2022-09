Heimische Frauenpower im Kampfpanzer „Leopard 2“

Schutz und Hilfe – das ist das Motto des Bundesheeres. In den vergangenen Jahren wurden die Soldaten oftmals primär als Helfer bei Katastrophen wahrgenommen. Ihre Kernaufgabe ist jedoch die militärische Landesverteidigung. Und genau die rückt angesichts des Krieges in der Ukraine verstärkt in den Fokus der Öffentlichkeit.