Für Austria Lustenau hat der Horror einen Namen

Sechsmal gastierten die Grünweißen im Rahmen der Bundesliga bisher bei den „Blackies“ - sechsmal gab es ordentliche Watschen. Das Torverhältnis von 4:31 (!) spricht Bände. Einmal gab es sogar eine 0:7-Klatsche, ein anderes Mal ein 0:6. Zur Ehrenrettung: Es war die goldene Ära von Sturm unter Präsident Hannes Kartnig und Trainer Ivica Osim. Die Grazer waren damals das Maß aller Dinge in Österreich, erreichten sogar die Zwischenrunde der Champions League. Insgesamt trafen beide Teams bisher 16-Mal aufeinander (viermal im ÖFB-Cup) - nur ein mageres Pünktchen schaute für die Lustenauer heraus. Und das war ein 1:1 in der allerersten Begegnung der beiden Mannschaften am 27. Juli 1997 im Reichshofstadion. Torschütze für die Austria war Joachim Moitzi, für Sturm traf Mario Haas zum Ausgleich.