„Ich bewirte alle, egal ob Papst oder Präsident“

Am Samstagabend blieb Michael Wenzel kurz „das Herz stehen“, wie er sagt. Denn auf der Facebook-Seite seines Lokals „Wia z’haus Lehner“ in Linz entwickelte sich – wie berichtet – ein Shitstorm. Der Grund: Bundespräsident Alexander Van der Bellen war Gast in seinem Lokal, es wurde ein Foto gemacht, das Wenzel auf Facebook stellte.