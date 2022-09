„Rise of the Ronin“: Neue Action von Team Ninja

Mit „Rise of the Ronin“ hat die japanische Spieleschmiede Team Ninja (u.a. „Dead or Alive“, „Ninja Gaiden“, „Nioh“) ein neues Actionspiel angekündigt, in dem sich Gamer als sogenannter Ronin exklusiv auf Sonys PS5 auf eine „epische und kompromisslose Reise zu Beginn einer neuen Ära in Japan“ begeben - allerdings nicht vor 2024.