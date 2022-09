Heim-Skandal: Landesrat zögert mit Schließung

Empfehlungen waren zahnlos

Die Heimaufsicht habe damals Empfehlungen zur Verbesserung ausgesprochen. Mit wenig Erfolg: Im darauffolgenden April waren die Zustände dann nämlich so desaströs, dass sich die Volksanwaltschaft mit einem vernichtenden Urteil einschaltete. Erst dann handelte die Heimaufsicht. „Wir müssen daran arbeiten, dass so etwas nicht mehr passiert“, sagt Schellhorn und kündigt Maßnahmen an. Gleichzeitig sieht er die Verantwortung aber beim Betreiber. „Wenn ein Haus so in Schieflage gerät, sind Haus- und Pflegedienstleitung nicht unbeteiligt“, sagt er.