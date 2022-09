10.000 € Zinsen: Kredithai schlug auf Opfer ein

18.000 Euro ausgeborgt - rückzahlbar innerhalb von sechs Wochen mit 10.000 Euro an Zinsen! Das war nur ein Fall des Kredithais, der am Dienstag im Wiener Landesgericht angeklagt war. Und der gar nicht zimperlich agierte, wenn jemand diese Wucherzinsen nicht zahlen konnte - da gab es nicht nur massive Drohungen, sondern auch Faustschläge. Wir zeigen Ihnen, wie Sie unseriöse Kredite erkennen und was Sie dagegen tun können.