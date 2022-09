Immobilienmarkt: „Eine Trendumkehr ist erkennbar“

Aufgrund der Inflation und damit verbundenen Geldentwertung ist der Wunsch nach einer krisensicheren Anlage groß. Die, die es sich leisten können, setzen auf Immobilien. Doch auch hier sind in den letzten Jahren die Preise laufend gestiegen. Kann es in Zukunft so weitergehen? „Derzeit ist am Markt eine leichte Trendumkehr erkennbar“, sagt Immobilienexperte Michael Toms im krone.tv-Live-Talk mit Jana Pasching. Hier könne sich in den nächsten Monaten einiges tun. Sein rat: „Jeder der eine Wohnung sucht, sollte langsam anfangen, den Markt genau zu beobachten.“