Bei erster Mixed-EM soll für Vadlau Medaille her

Die Reise zu den olympischen Spielen 2024 in Paris hat für die Kärntnerin Lara Vadlau (28) vor knapp einem Jahr begonnen. Ab heute kämpft sie mit Lukas Mähr (Vlbg) bei der EM in Cesme (Tür) um Medaillen in der neuen olympischen Mixed-Klasse der 470er-Segler.