Die rot-weiß-rote Segelsensation ist perfekt

Schritt für Schritt zu voller Stärke

Gemeinsam absolvieren die beiden aktuell ihr erstes Kurz-Trainingslager im kroatischen Split, die ersten Ausfahrten machten sie bereits vor ein paar Wochen vor Neusiedl am See. „Natürlich braucht es Zeit und eine Menge Trainingsmeilen, bis der Rost abgefallen ist und die Selbstverständlichkeit und das Gefühl wieder voll da sind, aber es war von Beginn an sehr harmonisch und produktiv. Luki bringt extrem viel ein, er ist total fokussiert, weiß genau was er will. Wir haben die Chance uns in den kommenden drei Jahren als Weltklasseteam zu etablieren, wollen in Marseille um die Medaillen mitsegeln. Das ist ganz klar das Ziel, ob wir dazu in der Lage sind, muss sich erst zeigen“, berichtet Vadlau. Für die kommenden Monate haben die beiden laut Lukas Mähr schon einen ersten Fahrplan definiert: „Wir bleiben in Europa, werden in Neusiedl und an der Adriaküste trainieren. Der Regattaplan steht noch nicht ganz, ob wir in den Wintermonaten noch einen Wettkampf einstreuen, werden wir sehen. Der erste Härtetest folgt spätestens mit der Trofeo Princesa Sophia vor Palma de Mallorca im kommenden April.“