2,3 t Kokain sichergestellt: 58-Jähriger verhaftet

Vier Hintermänner in Peru festgenommen

Die Beamten hätten den Container in Hamburg geöffnet und einen Teil des Kokains entnommen, der an die Firma des Verdächtigen gehen sollte. Dann sei der Container mit einer Restmenge an Drogen weiter über Köln nach Rotterdam gebracht worden, mit Kenntnis der niederländischen Behörden. In Peru seien vier Hintermänner festgenommen worden.